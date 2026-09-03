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Россия усиливает атаки: Зеленский заявил о новой эскалации

11:13 03.09.2026 Чт
2 мин
В Украине сохраняется угроза новых ударов
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

После ночной атаки в Украине сохраняется угроза новых ударов российских реактивных дронов. В ряде городов и громад воздушная тревога практически не прекращается, поскольку противник продолжает наращивать интенсивность атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства сообщил, что в Одессе продолжают работать необходимые службы на месте попадания дрона в жилую многоэтажку. Из-за повреждений квартир с 10-го по 17-й этаж пострадали 17 человек, среди них трое детей.

Работы по ликвидации последствий российской атаки также продолжаются в Обуховском и Бориспольском районах. Определенное количество спасателей ГСЧС задействовано в тушении пожара на складе фармацевтической компании.

Удары были зафиксированы по Никополю, Херсону, Сумам, Запорожью и Хмельницкому. Всего разрушения за одну ночь зафиксированы в 13 областях.

Фото: Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Россия нашла новую эскалацию

Зеленский отдельно обратил внимание на угрозу применения российских реактивных дронов. Президент отметил, что из-за нее воздушные тревоги во многих городах и громадах практически не прекращаются.

"Во многих городах и громадах тревога практически не затихает из-за угрозы российских реактивных дронов. Враг не ходил в отпуск – россияне нашли новую эскалацию и не планируют уменьшать ее обороты", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украине необходимо усилить реагирование и противодействие российским атакам. В частности, речь идет об ускорении европейского производства средств защиты, прежде всего противовоздушной обороны.

Нужна более сильная ПВО

Зеленский отметил необходимость развития как противоракетной, так и антидроновой обороны. По его словам, Европа способна быть самодостаточной и сильной, а уже проделанная за предыдущие годы работа создает для этого основу.

Президент также сообщил, что Украина ежедневно продолжает работу с партнерами над новыми оборонными пакетами. Зеленский поблагодарил всех, кто работает над общей защитой и помогает Украине.

Напоминаем, что ночь 3 сентября оказалась неспокойной для нескольких регионов Украины: под российской атакой оказались Киевская и Одесская области, а также территории на западе страны.

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