Россия усиливает атаки: Зеленский заявил о новой эскалации

Глава государства сообщил, что в Одессе продолжают работать необходимые службы на месте попадания дрона в жилую многоэтажку. Из-за повреждений квартир с 10-го по 17-й этаж пострадали 17 человек, среди них трое детей.

Работы по ликвидации последствий российской атаки также продолжаются в Обуховском и Бориспольском районах. Определенное количество спасателей ГСЧС задействовано в тушении пожара на складе фармацевтической компании.

Удары были зафиксированы по Никополю, Херсону, Сумам, Запорожью и Хмельницкому. Всего разрушения за одну ночь зафиксированы в 13 областях.

Фото: Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Россия нашла новую эскалацию

Зеленский отдельно обратил внимание на угрозу применения российских реактивных дронов. Президент отметил, что из-за нее воздушные тревоги во многих городах и громадах практически не прекращаются.

"Во многих городах и громадах тревога практически не затихает из-за угрозы российских реактивных дронов. Враг не ходил в отпуск – россияне нашли новую эскалацию и не планируют уменьшать ее обороты", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украине необходимо усилить реагирование и противодействие российским атакам. В частности, речь идет об ускорении европейского производства средств защиты, прежде всего противовоздушной обороны.

Нужна более сильная ПВО

Зеленский отметил необходимость развития как противоракетной, так и антидроновой обороны. По его словам, Европа способна быть самодостаточной и сильной, а уже проделанная за предыдущие годы работа создает для этого основу.

Президент также сообщил, что Украина ежедневно продолжает работу с партнерами над новыми оборонными пакетами. Зеленский поблагодарил всех, кто работает над общей защитой и помогает Украине.