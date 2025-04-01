ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія посилила удари по Україні: за три місяці скинуто понад 10 тисяч КАБів

Вівторок 01 квітня 2025 18:18
UA EN RU
Росія посилила удари по Україні: за три місяці скинуто понад 10 тисяч КАБів Ілюстративне фото: російські бомбардувальники скидають авіабомби на Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують активно застосовувати керовані авіабомби для ударів по Україні. З початку року вони застосували понад 10 тисяч КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

"За три місяці російська авіація скинула на Україну понад 10 тисяч керованих авіабомб. Ворожа авіація посилює удари по українських містах, об'єктах цивільної інфраструктури та позиціях Сил оборони", - йдеться в повідомленні військових.

Вони уточнили, що тільки за березень цього року ворог застосував близько 4 800 керованих авіабомб, а в лютому - 3 370.

"Загалом за три місяці 2025 року ворожа авіація застосувала вже 10 577 КАБів", - підкреслює Угруповання об'єднаних сил.

При цьому за весь 2024 рік російська авіація скинула близько 40 тисяч таких бомб.

Перемир'я України та РФ

Нагадаємо, Україна і Росія проводять окремі переговори зі США про припинення вогню. Нещодавно сторони погодилися на припинення ударів по енергетичних об'єктах на 30 днів. Такі домовленості набули чинності з 25 березня.

Станом на сьогодні, 1 квітня, російські окупанти вже кілька разів порушували таке перемир'я. Зокрема, через артилерійський обстріл було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Херсона.

Також є можливість перемир'я між Україною та Росією на морі. Але для цього Москва вимагає зняття низки західних санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Перемир'я Росії та України Авіаудари Війна в Україні
NEWS
Чому Росія вперше за місяці не запускала "Шахеди": експерт пояснив можливі причини
Чому Росія вперше за місяці не запускала "Шахеди": експерт пояснив можливі причини
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту