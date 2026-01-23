Росія посилила штурми, понад 220 боїв за добу: Генштаб показав карти

Протягом минулої доби, 22 січня, на фронті відбулося 222 боєзіткнення. Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту, де українські захисники відбили 94 атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
За інформацією Генерального штабу, протягом минулої доби російські війська завдали по Україні одного ракетного та 85 авіаційних ударів. Окупанти застосували одну ракету і скинули 226 керованих авіаційних бомб.
Також ворог використав для атак 5862 дрони-камікадзе та здійснив 3545 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів, з яких 83 - із реактивних систем залпового вогню.
Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали, зокрема, Добропілля Донецької області, а також Святопетрівка, Залізничне, Верхня Терса, Різдвянка, Шевченківське, Долинка та Воздвижівка в Запорізькій області.
Водночас за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження противника й одну його артилерійську систему.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких - із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік Ізбицького.
На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Синьківка.
На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка.
На Слов’янському напрямку, поблизу населених пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 92 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.
На Гуляйпільському напрямку противник 37 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні.
Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 232 090 військових.
Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1280військовослужбовців.
Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 449 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 140 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.