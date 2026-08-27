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Росія пошкодила склад мережі "Коло"

18:15 27.08.2026 Чт
1 хв
Через обстріли зайнялася масштабна пожежа
aimg Олена Бджола
Фото: Росія атакувала склад "Коло" на Київщині (facebook.com marketkolo)

Внаслідок атаки РФ 27 серпня було пошкоджено склад мережі "Коло" на Київщині. Наразі вони є частиною компанії Varus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби мережі супермаркетів Varus у Facebook.

Склад "Коло" пошкоджено

У Varus зазначили, що головним є те, що ніхто зі співробітників не постраждав під час обстрілу.

"Наразі спільно працюємо над оцінкою завданих збитків і робимо все можливе, щоб ця ситуація мінімально вплинула на клієнтів", - каже пресслужба.

Компанія також попередила про ймовірні тимчасові затримки з поставками окремих позицій через наслідки атаки. Вони шукають альтернативні рішення проблем, які виникли.

До слова, мережа "Коло" продовжує роботу у штатному режимі: усі магазини відкриті та готові до прийому відвідувачів.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні вранці внаслідок масованої атаки Росії було повністю зруйновано склад компанії ROSHEN у селищі Чубинське Київської області.

Також повідомлялося, що вночі окупанти пошкодили та знищили розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.

Крім того, Росія вночі масовано атакувала міста України. Під атакою перебували Одеса, Київ, Харків, Полтавщина та інші регіони.

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Київська областьVarusВійна Росії проти України