Росія пошкодила понад 760 об’єктів культурної спадщини в Україні

За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала 763 об'єкти культурної спадщини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційної політики.

За даними МКІП, серед них є 105 об'єктів національного значення, 241 пам'ятка архітектури, 185 історичних пам'яток тощо.

Із них повністю зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625, ступінь пошкодження 115-ти залишається невідомим.

Пошкоджені пам'ятки у таких областях:

Харківська область - 207 об'єктів

Донецька область - 100

Херсонська область - 76

Київська область - 69

Одеська область - 69

Чернігівська область - 63

Запорізька область - 35

Львівська область - 32

Дніпропетровська область - 28

Луганська область - 25

Сумська область - 25

Миколаївська область - 22

Хмельницька область - 6

Вінницька область - 4

Житомирська область - 2

Руйнування культурної спадщини

За час повномасштабного вторгнення було постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури. Серед них бібліотеки, галереї, музеї тощо.

А вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі, одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено будівлю храму та дах.

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