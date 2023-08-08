Росія пошкодила понад 760 об’єктів культурної спадщини в Україні
Фото: Росія зруйнувала 763 об'єкти культурної спадщини (GettyImages)
За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала 763 об'єкти культурної спадщини в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційної політики.
За даними МКІП, серед них є 105 об'єктів національного значення, 241 пам'ятка архітектури, 185 історичних пам'яток тощо.
Із них повністю зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625, ступінь пошкодження 115-ти залишається невідомим.
Пошкоджені пам'ятки у таких областях:
- Харківська область - 207 об'єктів
- Донецька область - 100
- Херсонська область - 76
- Київська область - 69
- Одеська область - 69
- Чернігівська область - 63
- Запорізька область - 35
- Львівська область - 32
- Дніпропетровська область - 28
- Луганська область - 25
- Сумська область - 25
- Миколаївська область - 22
- Хмельницька область - 6
- Вінницька область - 4
- Житомирська область - 2
Руйнування культурної спадщини
За час повномасштабного вторгнення було постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури. Серед них бібліотеки, галереї, музеї тощо.
А вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі, одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено будівлю храму та дах.
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