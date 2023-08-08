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Росія пошкодила понад 760 об’єктів культурної спадщини в Україні

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Вівторок 08 серпня 2023 01:45
Росія пошкодила понад 760 об’єктів культурної спадщини в Україні Фото: Росія зруйнувала 763 об'єкти культурної спадщини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала 763 об'єкти культурної спадщини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційної політики.

За даними МКІП, серед них є 105 об'єктів національного значення, 241 пам'ятка архітектури, 185 історичних пам'яток тощо.

Із них повністю зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625, ступінь пошкодження 115-ти залишається невідомим.

Пошкоджені пам'ятки у таких областях:

  • Харківська область - 207 об'єктів
  • Донецька область - 100
  • Херсонська область - 76
  • Київська область - 69
  • Одеська область - 69
  • Чернігівська область - 63
  • Запорізька область - 35
  • Львівська область - 32
  • Дніпропетровська область - 28
  • Луганська область - 25
  • Сумська область - 25
  • Миколаївська область - 22
  • Хмельницька область - 6
  • Вінницька область - 4
  • Житомирська область - 2

Руйнування культурної спадщини

За час повномасштабного вторгнення було постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури. Серед них бібліотеки, галереї, музеї тощо.

А вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі, одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено будівлю храму та дах.

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