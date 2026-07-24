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Росія посеред дня ударила балістикою по Києву

11:31 24.07.2026 Пт
1 хв
Що відомо про атаку на столицю?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: на Київ полетіла балістика (Getty Images)

У Києві було чути гучні вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна та мер столиці Віталій Кличко.

Як повідомляють журналісти видання, вибухи чутно було одразу після оголошення повітряної тривоги.

До цього Повітряні Сили повідомляли про наближення кількох цілей до столиці.

"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Віталій Кличко.

Об 11: 32 Повітряні Сили попередили про наближення ще декількох ракет, які рухались з Чернігівщини на Київщину.

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