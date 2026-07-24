Росія посеред дня ударила балістикою по Києву

У Києві було чути гучні вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна та мер столиці Віталій Кличко.
Як повідомляють журналісти видання, вибухи чутно було одразу після оголошення повітряної тривоги.
До цього Повітряні Сили повідомляли про наближення кількох цілей до столиці.
"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Віталій Кличко.
Об 11: 32 Повітряні Сили попередили про наближення ще декількох ракет, які рухались з Чернігівщини на Київщину.
Нагадаємо, за минулу добу Росія атакувала Україну 180 дронами та 5 авіаційними ракетами. Вдалось збити не всі БПЛА та ракети.