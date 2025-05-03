Росія на порозі економічної кризи: прогноз української розвідки
Служба зовнішньої розвідки України прогнозує, що Російська Федерація знаходиться на порозі економічної кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СЗРУ.
У розвідці зазначили, що наступного тижня Держдума РФ розгляне урядовий законопроєкт про перегляд показників федерального бюджету. Основною причиною таких невідкладних дій є дисбаланс дохідної та видаткової частин бюджету.
Зокрема, посилення негативних тенденцій в економіці Росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами. Насамперед, через необхідність фінансувати війну проти України.
"Через дисбаланс уряд РФ змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250 % (з 12 до 42 мільярдів доларів США). При цьому Міністерство фінансів РФ декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП - на рівні 2,5 %, пояснюючи свою логіку очікуваним "збільшенням ненафтогазових доходів"", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили у СЗРУ, насправді це означає безпрецедентне зростання податкового тиску на бізнес в історії сучасної Росії. Так, для нормалізації ситуації в економіці, уряд РФ запланував збільшення надходжень від податку на доходи від фізичних осіб на 180%, податку на прибуток від підприємств - на 110%, а податку на додану вартість - на 17%. І це при тому, що до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже вже на межі банкрутства. До кінця 2025 року збільшення цього показника прогнозується до 50%.
"Згідно із заявою міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, "пріоритети бюджету РФ залишаються незмінними… всі цілі національного розвитку будуть виконані незалежно від зовнішніх умов і чинників…". Проте міністр фінансів замовчує той факт, що дохідна частина бюджету РФ більш ніж на 30 % залежить від експорту російської нафти. За перший квартал 2025 року нафта марки urals суттєво втратила в ціні", - пише розвідка.
Зокрема, станом на сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні 47-49 доларів США за барель, тоді як у бюджет була закладена вартість на рівні 69,7 доларів за барель. Таким чином, падіння нафтогазових доходів Росії у річному вираженні може становити до 30%, або 30-40 млрд доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету РФ на цей рік.
"У контексті маніпулювання офіційною статистикою аналогічна ситуація з рівнем інфляції. Російський уряд закладає показник на рівні 7,6 %, тоді як за нашими оцінками, уже сьогодні реальна інфляція в Росії перевищує 20%", - резюмували в українській розвідці.
Уповільнення зростання економіки РФ
Нагадаємо, днями The Economist писало, що президент США Дональд Трамп, можливо, добре ставиться до російського диктатора Володимира Путіна, однак його тарифна політика "вдарила" главу Кремля "по зубах".
Зокрема, з кінця 2024 року в російській економіці намітився різкий спад. Річні темпи зростання впали приблизно з 5% до нуля.
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