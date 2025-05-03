Россия на пороге экономического кризиса: прогноз украинской разведки

В разведке отметили, что на следующей неделе Госдума РФ рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре показателей федерального бюджета. Основной причиной таких неотложных действий является дисбаланс доходной и расходной частей бюджета.

В частности, усиление негативных тенденций в экономике России является следствием существенного превышения уровня расходов над доходами. Прежде всего, из-за необходимости финансировать войну против Украины.

"Из-за дисбаланса правительство РФ вынуждено пересмотреть федеральный бюджет на 2025 год в сторону увеличения его дефицита на 250 % (с 12 до 42 миллиардов долларов США). При этом Министерство финансов РФ декларирует неизменность прогнозируемого показателя роста ВВП - на уровне 2,5 %, объясняя свою логику ожидаемым "увеличением ненефтегазовых доходов"", - говорится в сообщении.

Как пояснили в СВРУ, на самом деле это означает беспрецедентный рост налогового давления на бизнес в истории современной России. Так, для нормализации ситуации в экономике, правительство РФ запланировало увеличение поступлений от налога на доходы от физических лиц на 180%, налога на прибыль от предприятий - на 110%, а налога на добавленную стоимость - на 17%. И это при том, что до 30% предприятий малого и среднего бизнеса в России уже на грани банкротства. К концу 2025 года увеличение этого показателя прогнозируется до 50%.

"Согласно заявлению министра финансов РФ Антона Силуанова, "приоритеты бюджета РФ остаются неизменными... все цели национального развития будут выполнены независимо от внешних условий и факторов...". Однако министр финансов умалчивает тот факт, что доходная часть бюджета РФ более чем на 30 % зависит от экспорта российской нефти. За первый квартал 2025 года нефть марки urals существенно потеряла в цене", - пишет разведка.

В частности, на сегодня закупки российской нефти в портах Приморск и Новороссийск колеблются на уровне 47-49 долларов США за баррель, тогда как в бюджет была заложена стоимость на уровне 69,7 долларов за баррель. Таким образом, падение нефтегазовых доходов России в годовом выражении может составить до 30%, или 30-40 млрд долларов, что фактически равно дефициту бюджета РФ на этот год.

"В контексте манипулирования официальной статистикой аналогичная ситуация с уровнем инфляции. Российское правительство закладывает показатель на уровне 7,6 %, тогда как по нашим оценкам, уже сегодня реальная инфляция в России превышает 20%", - резюмировали в украинской разведке.