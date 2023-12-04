Росія пообіцяла Україні доступ до сотень полонених до кінця року, - Лубінець

Україна та Росія домовилися про відвідання до 400 українських військовополонених до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що нещодавно вперше відбулося відвідування 119 українських військовополонених у Росії. Представникам України надали відеодокази.

За словами Лубінця, зі 119 захисників частину було верифіковано як військовополонених, а іншу частину не було верифіковано. Трьох військових навіть вважали такими, що могли бути загиблими.

Омбудсмен зазначив, що відвідини - інструментарій зрозуміти, що захисники України живі.

"Можу офіційно заявити, що у нас є домовленість - до кінця цього року, напередодні різдвяних свят відбудеться ще три відвідини приблизно такої ж кількості військовополонених. Я сподіваюся, що ми до 400 наших громадян відвідаємо таким чином через контрвізаві (російського омбудсмена Тетяну Москалькову - ред.). Зможемо отримати хоча б якийсь доступ до наших громадян", - додав Лубінець.

Відвідування українських військовополонених

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що російський омбудсмен відвідала 119 українських військовополонених.

При цьому таку ж кількість російських військовополонених відвідали представники офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Лубінець тоді розповідав, що українські воїни, які перебувають у полоні у росіян, записали відеозвернення рідним.