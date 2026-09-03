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Росія помститься Німеччині за "Русский дом", закривши Інститути Гете

09:45 03.09.2026 Чт
2 хв
Оголошуючи "помсту", Лавров переплутав, у якому місті працює третя філія інституту
aimg Валерія Абабіна
Фото: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (росЗМІ)

Росія закриє всі три філії німецького Інституту Гете у відповідь на рішення Німеччини розірвати договір про роботу Русского дому. Те рішення Берлін ухвалив після атаки дронів у Лейпцигу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Росія закриє всі філії німецького Інституту Гете після того, як влада Німеччини вирішила розірвати договір про роботу Русского дому в Берліні. Про це на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"У німців тут є відділення Інституту Гете - і в Москві, і в Пітері, і в Єкатеринбурзі. Звісно, вони будуть закриті, після того як наш культурний центр звідти вигнали. Інакше ми не будемо поважати себе самі", - сказав він.

При цьому, як випливає з даних самого інституту, його третє відділення в Росії розташоване не в Єкатеринбурзі, а в Новосибірську.

За словами Лаврова, цим рішенням німецька влада свідомо пішла на крок, який означає припинення культурної присутності Німеччини в Росії, що зберігалася попри всі "українські перипетії" у відносинах Москви із Заходом.

Нагадаємо, приводом для загострення стала атака дрона на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига на початку серпня.

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці та вирішила закрити консульство РФ у Бонні й розірвати договір щодо Русского дому. Згодом слідство встановило, що двоє підозрюваних пов'язані з Росією.

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