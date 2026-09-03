Росія закриє всі філії німецького Інституту Гете після того, як влада Німеччини вирішила розірвати договір про роботу Русского дому в Берліні. Про це на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"У німців тут є відділення Інституту Гете - і в Москві, і в Пітері, і в Єкатеринбурзі. Звісно, вони будуть закриті, після того як наш культурний центр звідти вигнали. Інакше ми не будемо поважати себе самі", - сказав він.

При цьому, як випливає з даних самого інституту, його третє відділення в Росії розташоване не в Єкатеринбурзі, а в Новосибірську.

За словами Лаврова, цим рішенням німецька влада свідомо пішла на крок, який означає припинення культурної присутності Німеччини в Росії, що зберігалася попри всі "українські перипетії" у відносинах Москви із Заходом.