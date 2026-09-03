Россия закроет все филиалы немецкого Института Гете после того, как власти Германии решили расторгнуть договор о работе Русского дома в Берлине. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У немцев здесь есть отделение Института Гете - и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты, после того как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы не будем уважать себя сами", - сказал он.

При этом, как следует из данных самого института, его третье отделение в России расположено не в Екатеринбурге, а в Новосибирске.

По словам Лаврова, этим решением немецкие власти сознательно пошли на шаг, который означает прекращение культурного присутствия Германии в России, которое сохранялось при всех "украинских перипетиях" в отношениях Москвы с Западом.