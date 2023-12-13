Росія подвоїла поставки скрапленого нафтового газу бойовикам "Талібану", - Reuters

Бойовики "Талібану" в Афганістані подвоїли закупівлі російського скрапленого нафтового газу в період з січня по листопад поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання пише, що РФ перенаправляє поставки з Європи на тлі політичних наслідків війни проти України.

Зазначається, що Росія офіційно не визнала "Талібан" як законну владу в Афганістані, але була однією з перших країн, що встановила контакти й уклала ділові угоди з бойовиками після його повернення до влади 2021 року.

Минулого року "Талібан" і Росія підписали угоду про постачання бензину, дизельного пального, газу і пшениці після того, як Москва запропонувала терористам знижку до середніх світових цін на сировинні товари.

Збільшення поставок скрапленого нафтового газу

Постачання російського скрапленого нафтового газу до Афганістану залізницею в січні-листопаді перевищили 176 тисяч тонн, що більш ніж удвічі перевищує поставки за аналогічний період 2022 року.

Половина обсягів поставлена з Оренбурзького газопереробного заводу. Загальний обсяг експорту скрапленого нафтового газу з Росії до Центральної Азії за перші 11 місяців року також збільшився вдвічі, до 390,1 тисяч тонн.

ЄС не вводив санкції проти скрапленого нафтового газу з РФ

Скраплений нафтовий газ, або пропан і бутан, здебільшого використовують як паливо для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів.

Експорт скрапленого нафтового газу з Росії, на відміну від нафти, не став об'єктом західних санкцій. Однак Росія переспрямувала свої поставки з Європи, зокрема в Середню Азію. Основними експортерами цього виду газу в Росії є "Газпром", "Роснафта", "Лукойл", "Газпром нафта" і "Орський НПЗ".

Постачання сировини з РФ в інші країни

Наприкінці серпня повідомлялося, що країни Європейського союзу за перші сім місяців цього року збільшили імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Також Reuters писало, що в листопаді Туреччина імпортувала рекордну кількість російської нафти Urals.

Наприкінці листопада стало відомо, що Індія збільшить імпорт коксівного вугілля з Росії, оскільки поставки з Австралії почали падати.