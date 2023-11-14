Імпорт нафти з Росії до Туреччини у листопаді досяг рекордного рівня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листопаді Туреччина імпортувала рекордну кількість російської нафти Urals. Трейдери вважають, що закупівлі нафти іншими основними покупцями, Індією та Китаєм залишаться на колишньому рівні, незважаючи на зниження запланованих обсягів.

За очікуваннями, постачання нафти Urals до Туреччини в листопаді перевищить 1,4 млн тонн, що стане новим рекордом. За даними LSEG, з 1 по 15 листопада Туреччина закупила понад 800 000 тонн нафти Urals, що на 200 000 тонн більше ніж за аналогічний період жовтня.

Туреччина збільшила імпорт російської нафти, оскільки найбільший нафтопереробний завод уклав угоду з російським Лукойлом на довгострокові поставки нафти Urals. У листопаді компанія планує постачати близько 100 000 барелів на добу, що становить половину потужності заводу.

Покупці російської нафти

Індія продовжує імпортувати російську нафту, незважаючи на санкції. У жовтні країна закупила щонайменше 5 млн тонн нафти Urals, що стало рекордом. У листопаді постачання знизилося до 800 000 тонн, але очікується, що вони зростуть надалі.

Імпорт нафти Urals до Китаю в листопаді було припинено, але очікується, що постачання відновиться пізніше. Минулого місяця Китай імпортував 500 000 тонн нафти Urals, але у листопаді постачання було скасовано. Трейдери очікують, що загальний обсяг поставок у листопаді залишиться поблизу рівня минулого місяця, хоча імпорт нафти до Китаю загалом скоротиться на тлі скорочення потужностей нафтопереробного заводу цієї осені.

Пакистан імпортував 100 000 тонн російської нафти Urals після перерви на чотири місяці. Країна прагне укласти довгострокову угоду з Росією щодо постачання нафти.

Раніше ми писали, що Болгарія дозволила імпорт російської нафти на свій нафтопереробний завод. Завод потім експортував нафту, зокрема до країн ЄС.