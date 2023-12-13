Россия удвоила поставки сжиженного нефтяного газа боевикам "Талибана", - Reuters

Боевики "Талибана" в Афганистане удвоили закупки российского сжиженного нефтяного газа в период с января по ноябрь текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание пишет, что РФ перенаправляет поставки из Европы на фоне политических последствий войны против Украины.

Отмечается, что Россия официально не признала "Талибан" как законную власть в Афганистане, но была одной из первых стран, которая установила контакты и заключила деловые соглашения с боевиками после его возвращения к власти в 2021 году.

В прошлом году "Талибан" и Россия подписали соглашение о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы после того, как Москва предложила террористам скидку к средним мировым ценам на сырьевые товары.

Увеличение поставок сжиженного нефтяного газа

Поставки российского сжиженного нефтяного газа в Афганистан по железной дороге в январе-ноябре превысили 176 тысяч тонн, что более чем вдвое превышает поставки за аналогичный период 2022 года.

Половина объемов поставлена с Оренбургского газоперерабатывающего завода. Общий объем экспорта сжиженного нефтяного газа из России в Центральную Азию за первые 11 месяцев года также увеличился вдвое, до 390,1 тысяч тонн.

ЕС не вводил санкции против сжиженного нефтяного газа из РФ

Сжиженный нефтяной газ, или пропан и бутан, в основном используют в качестве топлива для автомобилей, отопления и для производства других нефтехимических продуктов.

Экспорт сжиженного нефтяного газа из России, в отличие от нефти, не стал объектом западных санкций. Однако Россия перенаправила свои поставки из Европы, в частности в Среднюю Азию. Основными экспортерами этого вида газа в России являются "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Орский НПЗ".

Поставка сырья из РФ в другие страны

В конце августа сообщалось, что страны Европейского союза за первые семь месяцев этого года увеличили импорт сжиженного российского газа (СПГ) на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также, Reuters писало, что в ноябре Турция импортировала рекордное количество российской нефти Urals.

В конце ноября стало известно, что Индия увеличит импорт коксующихся углей из России, поскольку поставки из Австралии начали падать.