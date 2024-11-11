Росія починає економити на війні: експерт пояснив, що на це вказує

"Можливості запускати крилаті ракети у них є, але вони використовують "Шахеди", створюють імітаційні цілі, щоб навантажити наші сили ППО. Про що це говорить? Про те, що Росія починає економити на війні", - сказав Хриплинський.

Він зазначив, що росіяни також активно застосовують ракети Х-69. Це говорить про те, що Росія розуміє, що використовувати стратегічні бомбардувальники з залученням ракет, які можуть летіти на 4 тисячі кілометрів, це дорогий ресурс.

"Тим паче що він потрібний для РФ у випадку, якщо насправді буде Третя світова, коли треба буде бити по США, по Європі, по "центрах прийняття рішень", як вони люблять казати. Тому треба зрозуміти, що РФ намагається зараз зекономити й тому ми бачимо збільшення ударних дронів типу "Шахед", аналогів - герберів, або взагалі незрозумілих безпілотників з фанери", - додав експерт.