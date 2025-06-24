Росія з початку року скинула на свої та окуповані території майже 100 бомб, - ЗМІ

Російські літаки регулярно скидають авіабомби на територію РФ і тимчасово окуповані території. З початку року відомо про майже сотню таких випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra в Telegram.
За інформацією видання, у суботу, 21 червня, з російського бомбардувальника "позаштатно зійшла" півтонна бомба ФАБ-500. Вона впала на тимчасово окуповане селище Нова Оленівка під Докучаєвськом. Унаслідок цього було пошкоджено чотири приватні будинки. Загиблих і постраждалих, ймовірно, не було.
При цьому 11 червня півтонна авіабомба впала в город мешканки села Довгий Колодязь у Курській області.
Лише від початку місяця - у період із 2 до 21 червня - щонайменше ще 10 авіабомб "позаштатно зійшли" в районі тимчасово окупованих Дебальцевого, Макіївки, у Бєлгородській області і не тільки.
Astra зазначає, що від початку року відомо, що в Росії та на тимчасово окупованих територіях України впало щонайменше 94 авіабомби та ракети росіян.
Нагадаємо, Росія так само регулярно завдає ударів по мирних жителях України. Зокрема, сьогодні, 24 червня, окупанти вдарили по Дніпру та Самару.
Станом на зараз відомо про 11 загиблих. При цьому більше сотні людей отримали поранення.
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