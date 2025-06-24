Россия с начала года сбросила на свои и оккупированные территории почти 100 бомб, - СМИ

По информации издания, в субботу, 21 июня, с российского бомбардировщика "нештатно сошла" полутонная бомба ФАБ-500. Она упала на временно оккупированный поселок Новая Оленевка под Докучаевском. В результате этого были повреждены четыре частных дома. Погибших и пострадавших, вероятно, не было.

При этом 11 июня полутонная авиабомба упала в огород жительницы села Долгий Колодезь в Курской области.

Только с начала месяца - в период со 2 по 21 июня - как минимум еще 10 авиабомб "нештатно сошли" в районе временно оккупированных Дебальцево, Макеевки, в Белгородской области и не только.

Astra отмечает, что с начала года известно, что в России и на временно оккупированных территориях Украины упало как минимум 94 авиабомбы и ракеты россиян.