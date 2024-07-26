Росія почала використовувати дешеві безпілотники для виявлення ППО України, - Reuters

За останні два-три тижні Росія застосувала два нових типи безпілотників у п'яти атаках, включно з нічним ударом у четвер. Ці дрони виготовлені з пінопласту і фанери. Один тип дронів оснащений камерою і SIM-картою українського мобільного телефону для передачі зображень російським військовим.

Вони виявляють розташування українських мобільних груп і кулеметів, здатних їх знищити. Росія намагається адаптувати свою тактику і випробувати нові технології, щоб отримати перевагу у своїх щоденних ракетних і безпілотних атаках на українські міста та інфраструктуру.

"Шахеди", які летять до цілі і вибухають під час удару, стали основним елементом російських повітряних атак з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але мають вигляд звичайних "Шахедів" і літають групами. Інший тип безпілотників також не містить вибухівки або містить її в невеликій кількості і використовується як приманка. Ці безпілотники важко відрізнити від звичайних ударних із землі, тому їх теж потрібно збивати, щоб виявити розташування систем ППО України.

Попри великий радіус дії, нові безпілотники, ймовірно, коштують не більше 10 тисяч доларів за штуку, що робить їх дешевшими, ніж ракети ППО. Безпілотники можуть літати на висоті 1 тисячі метрів, що недоступно для кулеметів і автоматичних гвинтівок.