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Россия начала использовать дешевые беспилотники для обнаружения ПВО Украины, - Reuters

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия начала использовать новые дешевые беспилотники в своих дальних атаках на Украину, чтобы выявлять средства ПВО, фиксировать повреждения и действовать как приманки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За последние две-три недели Россия применила два новых типа беспилотников в пяти атаках, включая ночной удар в четверг. Эти дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один тип дронов оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного телефона для передачи изображений российским военным.

Они выявляют расположение украинских мобильных групп и пулеметов, способных их уничтожить. Россия старается адаптировать свою тактику и опробовать новые технологии, чтобы получить преимущество в своих ежедневных ракетных и беспилотных атаках на украинские города и инфраструктуру.

"Шахеды", которые летят к цели и взрываются при ударе, стали основным элементом российских воздушных атак с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатки, но выглядят как обычные "Шахеды" и летают группами. Другой тип беспилотников также не содержит взрывчатки или содержит ее в небольшом количестве и используется как приманка. Эти беспилотники трудно отличить от обычных ударных с земли, поэтому их тоже нужно сбивать, чтобы выявить расположение систем ПВО Украины.

Несмотря на большой радиус действия, новые беспилотники, вероятно, стоят не более 10 тысяч долларов за штуку, что делает их дешевле, чем ракеты ПВО. Беспилотники могут летать на высоте 1 тысячи метров, что недоступно для пулеметов и автоматических винтовок.

Атака на Украину 25 июля

В ночь на 25 июля российские оккупанты совершили атаку на Украину с использованием ударных беспилотников типа "Шахед". Всего враг задействовал 38 дронов, которые были направлены на несколько регионов, включая южную часть Одесской области и центральные районы Украины.

В ходе отражения атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников. Три "Шахеда" пересекли государственную границу с Румынией и были утрачены.

Позже министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на территории Румынии были обнаружены обломки беспилотников.

При этом в МИД Румынии вызывали временного поверенного в делах посольства РФ, которому выразили протест и осудили многократные атаки российских войск на гражданскую инфраструктуру Украины.

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