Росія почала розробляти дрон, яким замінить "Орлани": що відомо про новий безпілотник

За його словами, СТЦ вже працює над новими поколіннями дронів "Орлан". Але наразі процес сповільнився, бо виробництво завантажене "поточними роботами".

Нові дрони будуть подібні до попередніх - матимуть ті самі апарати типу "крило", однак зроблені з урахуванням нових запитів Міністерства оборони РФ. Відомство надало виробнику відповідне ТЗ.

"Нові комплекси покликані стати заміною наявним "Орлан-10" і "Орлан-30", але міняти коней на переправі - досить важка справа, і замовник теж це розуміє", - заявив Іванов.

Він також розповів, що перед компанією стоять завдання з модернізації наявної техніки для збільшення її ефективності.

Що відомо про дрони "Орлан"

Орлан-10 і Орлан-30 - це безпілотні літальні апарати, які широко використовуються російськими військами для різних задач, зокрема розвідки та коригування артилерійського вогню.

Орлан-10:

Основне призначення : тактичний розвідувальний дрон.

: тактичний розвідувальний дрон. Дальність польоту : до 600 км.

: до 600 км. Тривалість польоту : до 16 годин.

: до 16 годин. Вага : близько 14 кг.

: близько 14 кг. Функції: оснащений камерами для ведення аерофотозйомки, тепловізором, може передавати відео в реальному часі. Його використовують для коригування вогню артилерії, а також для створення перешкод в радіочастотних каналах супротивника.

Орлан-30:

Основне призначення : модернізована версія Орлан-10 з можливостями коригування артилерійських і ракетних ударів.

: модернізована версія Орлан-10 з можливостями коригування артилерійських і ракетних ударів. Відмінності від Орлан-10 : покращена камера, більша дальність і точність наведення. Цей дрон краще підходить для розвідки на більшій відстані та використовується для підтримки вогневих операцій.

: покращена камера, більша дальність і точність наведення. Цей дрон краще підходить для розвідки на більшій відстані та використовується для підтримки вогневих операцій. Додаткові функції: може працювати з високоточними боєприпасами, що підвищує ефективність артилерійських атак.

Обоє дронів широко застосовуються Росією в зоні бойових дій в Україні, особливо для спостереження за діями українських військових та коригування артилерійських ударів.

Росія почала використовувати нові типи безпілотників

За даними Reuters, протягом останнього часу росіяни здійснили мінімум п'ять атак на Україну, використовуючи два нових види безпілотних літальних апаратів. Нові дрони виготовлені з пінопласту та фанери. Один з них оснащений камерою і SIM-карткою українського мобільного оператора для передачі зображень російським військовим.