Росія почала розробляти дрон, яким замінить "Орлани": що відомо про новий безпілотник

Російська Федерація розпочала розробляти нове покоління дронів "Орлан". Цим займається Спеціальний технологічний центр.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний конструктор СТЦ Роман Іванов російському агентству ТАСС.
За його словами, СТЦ вже працює над новими поколіннями дронів "Орлан". Але наразі процес сповільнився, бо виробництво завантажене "поточними роботами".
Нові дрони будуть подібні до попередніх - матимуть ті самі апарати типу "крило", однак зроблені з урахуванням нових запитів Міністерства оборони РФ. Відомство надало виробнику відповідне ТЗ.
"Нові комплекси покликані стати заміною наявним "Орлан-10" і "Орлан-30", але міняти коней на переправі - досить важка справа, і замовник теж це розуміє", - заявив Іванов.
Він також розповів, що перед компанією стоять завдання з модернізації наявної техніки для збільшення її ефективності.
Орлан-10 і Орлан-30 - це безпілотні літальні апарати, які широко використовуються російськими військами для різних задач, зокрема розвідки та коригування артилерійського вогню.
Обоє дронів широко застосовуються Росією в зоні бойових дій в Україні, особливо для спостереження за діями українських військових та коригування артилерійських ударів.
За даними Reuters, протягом останнього часу росіяни здійснили мінімум п'ять атак на Україну, використовуючи два нових види безпілотних літальних апаратів. Нові дрони виготовлені з пінопласту та фанери. Один з них оснащений камерою і SIM-карткою українського мобільного оператора для передачі зображень російським військовим.
Пізніше в ЗМІ розповіли детальніше про дрон "Гербера", який росіяни називають "молодшою сестрою" Shahed.
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