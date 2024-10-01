Россия начала разрабатывать дрон, которым заменит "Орланы": что известно о новом беспилотнике

Российская Федерация начала разрабатывать новое поколение дронов "Орлан". Этим занимается специальный технологический центр.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов российскому агентству ТАСС.
По его словам, СТЦ уже работает над новыми поколениями дронов "Орлан". Но сейчас процесс замедлился, потому что производство загружено "текущими работами".
Новые дроны будут подобны предыдущим - будут иметь те же аппараты типа "крыло", однако сделаны с учетом новых запросов Министерства обороны РФ. Ведомство предоставило производителю соответствующее ТС.
"Новые комплексы призваны стать заменой имеющимся "Орлан-10" и "Орлан-30", но менять лошадей на переправе – достаточно тяжелое дело, и заказчик тоже это понимает", – заявил Иванов.
Он также рассказал, что перед компанией стоят задачи модернизации имеющейся техники для увеличения ее эффективности.
Орлан-10 и Орлан-30 – это беспилотные летательные аппараты, широко используемые российскими войсками для различных задач, в частности разведки и корректировки артиллерийского огня.
Оба дрона широко применяются Россией в зоне боевых действий в Украине, особенно для наблюдения за действиями украинских военных и корректировки артиллерийских ударов.
По данным Reuters, в течение последнего времени россияне совершили минимум пять атак на Украину, используя два новых вида беспилотных летательных аппаратов . Новые дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из них оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для передачи изображений российским военным.
Позже в СМИ рассказали подробнее о дроне "Гербера" , который россияне называют "младшей сестрой" Shahed.
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