Россия начала разрабатывать дрон, которым заменит "Орланы": что известно о новом беспилотнике

По его словам, СТЦ уже работает над новыми поколениями дронов "Орлан". Но сейчас процесс замедлился, потому что производство загружено "текущими работами".

Новые дроны будут подобны предыдущим - будут иметь те же аппараты типа "крыло", однако сделаны с учетом новых запросов Министерства обороны РФ. Ведомство предоставило производителю соответствующее ТС.

"Новые комплексы призваны стать заменой имеющимся "Орлан-10" и "Орлан-30", но менять лошадей на переправе – достаточно тяжелое дело, и заказчик тоже это понимает", – заявил Иванов.

Он также рассказал, что перед компанией стоят задачи модернизации имеющейся техники для увеличения ее эффективности.

Что известно о дронах "Орлан"

Орлан-10 и Орлан-30 – это беспилотные летательные аппараты, широко используемые российскими войсками для различных задач, в частности разведки и корректировки артиллерийского огня.

Орлан-10:

Основное предназначение : тактический разведывательный дрон.

: тактический разведывательный дрон. Дальность полета : до 600 км.

: до 600 км. Продолжительность полета : до 16 часов.

: до 16 часов. Вес : около 14 кг.

: около 14 кг. Функции : оснащен камерами для ведения аэрофотосъемки, тепловизором, может передавать видео в реальном времени. Его используют для коррекции огня артиллерии, а также для создания помех в радиочастотных каналах противника.

Орлан-30:

Основное предназначение : модернизированная версия Орлан-10 с возможностями корректировки артиллерийских и ракетных ударов.

: модернизированная версия Орлан-10 с возможностями корректировки артиллерийских и ракетных ударов. Отличия от Орлан-10 : улучшенная камера, большая дальность и точность наведения. Этот дрон лучше подходит для разведки на большем расстоянии и используется для поддержки огневых операций.

: улучшенная камера, большая дальность и точность наведения. Этот дрон лучше подходит для разведки на большем расстоянии и используется для поддержки огневых операций. Дополнительные функции : могут работать с высокоточными боеприпасами, что повышает эффективность артиллерийских атак.

Оба дрона широко применяются Россией в зоне боевых действий в Украине, особенно для наблюдения за действиями украинских военных и корректировки артиллерийских ударов.

Россия начала использовать новые типы беспилотников

По данным Reuters, в течение последнего времени россияне совершили минимум пять атак на Украину, используя два новых вида беспилотных летательных аппаратов . Новые дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из них оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для передачи изображений российским военным.