Росія почала інформаційну війну та дискредитацію оборони Бахмута, - Маляр

За її словами, росіяни поширюють декілька наративів, які спрямовані на дестабілізацію мирного населення, а також деморалізацію військових. У РФ заявляють, що нібито оборона Бахмуту немає стратегічного значення, і це лише політичне рішення. Однак це не так.

"Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - пише Маляр.

Окрім цього окупанти викладають фейкові документи нібито з українського східного штабу, тим самим намагаючись вплинути на військових.

"З метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін", - розповіла вона.