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Россия начала информационную войну и дискредитацию обороны Бахмута, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россия начала массовую информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных, защищающих Бахмут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в Telegram.

По ее словам, россияне распространяют несколько нарративов, направленных на дестабилизацию мирного населения, а также деморализацию военных. В РФ заявляют, что якобы оборона Бахмута не имеет стратегического значения, и это только политическое решение. Однако это не так.

"Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", - пишет Маляр.

Кроме этого оккупанты выкладывают фейковые документы якобы из украинского восточного штаба, тем самым пытаясь повлиять на военных.

"С целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон", - рассказала она.

Напомним, русийская армия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины. Это Угледар, Кременная и Бахмут. Утраты россиян остаются высокими.

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БахмутВойна России против УкраиныАнна Маляр