Россия начала информационную войну и дискредитацию обороны Бахмута, - Маляр

По ее словам, россияне распространяют несколько нарративов, направленных на дестабилизацию мирного населения, а также деморализацию военных. В РФ заявляют, что якобы оборона Бахмута не имеет стратегического значения, и это только политическое решение. Однако это не так.

"Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", - пишет Маляр.

Кроме этого оккупанты выкладывают фейковые документы якобы из украинского восточного штаба, тем самым пытаясь повлиять на военных.

"С целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон", - рассказала она.