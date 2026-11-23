Sparta II - вантажне судно під російським прапором завдовжки 121 метр. Воно належить російській компанії "Оборонлогістика" і вийшло із Санкт-Петербурга в п'ятницю, за даними LSEG.

Як зазначено на сайті компанії, "Оборонлогістика" надає логістичні послуги Міністерству оборони РФ. Судно перебуває під санкціями США.

Командувач ВМС Естонії Іво Варк в ефірі мовника ERR заявив, що нові атаки у Фінській затоці виключати не можна. Минулого тижня фінські військові повідомили, що зафіксували в тому ж районі удар по російському військовому кораблю.

Цього року Київ неодноразово запускав військові дрони в бік Ленінградської області РФ. Частина з них залітала в повітряний простір країн Балтії.

Нагадаємо, командувач Прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн попереджав, що через неконтрольовану пожежу корабель може навіть затонути. Водночас він запевнив, що загрози для судноплавства та людей немає.

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав удар по судну наслідком самооборони України. За його словами, на прохання Фінляндії до гасіння пожежі долучили естонський корабель "Генерал Курвітс".

Крім того, у Фінляндії розслідують, чи міг російський вертоліт залетіти в повітряний простір країни 21 листопада. Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен припустив, що це могло бути пов'язано з рятуванням пошкодженого судна.