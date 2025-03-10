Росія планувала оточення українських військ у Курській області, але зазнала втрат, - експерт

"Там було дуже гаряче. Ворог тоді мав незначні тактичні успіхи і здобутки, вони змогли там зайняти певні рубежі. Але в цілому українські сили завдали їм дуже великих втрат і російські війська пішли на перегрупування та поповнення втрат, чим вони в лютому і займалися. Це стосується і підрозділів з Північної Кореї", - зауважив Мусієнко.

Він зауважив, що тоді російська армія була змушена відступити для того, щоб розпочати більш інтенсивний наступ. Однак це не означає, що останній місяць у Курській області "було тихо". Там росіяни завдавали ударів з повітря дронами та артилерією. А піхотні штурми інтенсифікувалися з кінця лютого.

"Оцінюючи те, що міг планувати противник, мета була провести такий бліцкриг, ціллю якого було зробити те, що ми вже бачили на інших ділянках фронту. Тобто провести охоплюючу операцію, мета якої взяття в оточення нашого контингенту на Курщині. І, як вони думали, "вишенькою на торті" цього задуму "великого" була вилазка через газову трубу. Ці плани були зірвані", - зауважив експерт.

На його думку, росіяни активізувались у напрямку Сумської області для того, щоб розтягнути українські сили і таким чином послабити їх. Але ці їх дії були зупинені. Тобто робиться все, щоб цей російський бліцкриг зірвати.

Мусієнко вважає, що на тлі перемовного процесу РФ буде намагатися зробити все, щоб як вони думають, позбавити або зробити для України менше аргументів за столом переговорів.

Наразі російська армія перекидає всі свої резерви на Курський напрямок, І це своєю чергою дозволяє стабілізувати ситуацію на фронтах в Україні.

"На Покровському напрямку протягом минулих тижнів вдалося призупинити просування ворога. Ба більше, навіть деякі позиції відвоювати і покращити наше тактичне становище", - розповів Мусієнко.

Він нагадав, що така активність росіян у Курській області може бути пов'язана з заявами російської влади щодо того, що вони не будуть обмінювати її на окуповані українські території.

"Тому Курщина, навіть за повідомленнями Генштабу, офіційно зараз є найгарячішим напрямком уваги і удару ворога. І такою буде найближчі дні. Чи означає це, що Україна може ставити перед собою мету за будь-яку ціну тримати Курщину навіть ціною боже борони втрати боєздатності якимись підрозділами? Не думаю", - підкреслив він.