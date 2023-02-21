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Росія планує взяти під контроль Білорусь до 2030 року, - ЗМІ

Фото: президенти РФ та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський уряд планує взяти під повний контроль політику, економіку та військовий потенціал Білорусі до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал центру "Досьє".

Група журналістів нібито отримала доступ до внутрішнього документа влади Росії під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку".

У Кремлівському документі йдеться про планове поглинання Республіки Білорусь Росією. План розділений на три етапи – до 2022, 2025 та 2030 років.

За даними центру "Досьє", ключову роль у планах Кремля відіграє "Союзна держава", через яку РФ збирається наростити свої сили в Білорусі.

"Наприклад, до кінця 2022 року перед адміністрацією президента стояло завдання переконати білоруське керівництво у необхідності роботи над СГ", - йдеться у матеріалі.

Крім того, до 2030 року російське керівництво розраховує адаптувати законодавство Білорусі під російське, а також взяти під контроль зовнішню політику республіки та керувати їй на користь РФ, збільшити військову присутність на території країни, підпорядкувати собі інформаційний простір республіки, нарощуючи кількість російських ЗМІ.

Також у перспективах Кремля зазначено встановлення верховенства російської мови над білоруською та запровадження спрощованої процедури видачі російських паспортів громадянам Білорусі.

Як зазначають журналісти, у розробці плану брали участь Генштаб збройних сил РФ, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ та відділ адміністрації президента – управління президента прикордонного співробітництва, яке очолює Олексій Філатов. Він представляв інтереси Кремля в Південній Осетії та Абхазії, а також займався взаємодією з бойовиками "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Кремль, швидше за все, приєднає до себе елементи білоруської оборонно-промислової бази (ОПБ) у рамках більш масштабних зусиль щодо переоснащення російських збройних сил для підтримки затяжної війни проти України.

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