Росія планує використати окуповані території для забезпечення армії, - ЦПД

Росія намагається перетворити тимчасово окуповані райони України на інфраструктурну базу для власної армії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За інформацією ЦПД, уряд РФ отримав від диктатора Володимира Путіна доручення підготувати пропозиції щодо використання земель на захоплених територіях.
Зокрема, йдеться про створення транспортно-логістичних центрів і розвиток залізничних перевезень.
Під виглядом "економічного розвитку" Москва насправді прагне забезпечити безперебійні маршрути постачання зброї, боєприпасів і техніки для війни проти України.
Такі дії вказують на плани Кремля надовго закріпитися на окупованих територіях і використати їх не для потреб місцевого населення, а винятково для продовження агресії.
Крім того, раніше ЦПД повідомляв, що Росія готується до рейдерського захоплення сільськогосподарських земель на півдні України - із подальшим включенням їх до адміністративної системи РФ.
Це може загрожувати не лише економіці України, а й продовольчій безпеці регіону.
Нагадаємо, днями керівник ЦПД Андрій Коваленко попереджав українців про нові російські інформаційні атаки. Він зазначав, що росіяни продовжать тероризувати Україні роями дронів і паралельно просуватимуть дві інформаційні кампанії.
Одна з них буде спрямована на міжнародну аудиторію, інша - на внутрішню українську аудиторію.
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