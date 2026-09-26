Росія планує розширити війну на інші країни, - Зеленський
Існує висока ймовірність того, що Росія все-таки спробує вивести війну за межі України.
З таким попередженням виступив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші держави, можливо, інші регіони", - розповів Зеленський.
Він не уточнив, які саме країни можуть стати новими цілями для Москви, однак закликав союзників спільно будувати захист, а також разом захищатися превентивно.
"І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції", - зауважив український президент.
Окрім того, він розкрив план Кремля на 2027 рік щодо виробництва реактивних "Шахедів" і баражувальних боєприпасів.
Згідно з останніми даними, ворог збирається витратити на виготовлення цих видів зброї 12 мільярдів доларів.
"Звісно, це стосується не тільки України і не тільки нас", - попередив Зеленський союзників.
Він також додав, що станом на сьогодні українській ППО вдається успішно знешкоджувати 55% ворожих реактивних "Шахедів".
Також глава держави уточнив, що лише у вересні Росія випустила по нашій країні понад 2730 таких дронів.
На переконання Зеленського, усі дії російського диктатора Володимира Путіна вказують на те, що він не збирається завершувати війну.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський закликав президента США Дональда Трампа реалізувати закон про "пекельні санкції" проти РФ.
На тлі останніх подій глава Білого дому зізнався, що насправді нещодавно обговорював із Зеленським і Путіним.