Росія планує розширити війну на інші країни, - Зеленський

Існує висока ймовірність того, що Росія все-таки спробує вивести війну за межі України.

З таким попередженням виступив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші держави, можливо, інші регіони", - розповів Зеленський.

Він не уточнив, які саме країни можуть стати новими цілями для Москви, однак закликав союзників спільно будувати захист, а також разом захищатися превентивно.

"І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції", - зауважив український президент.

Окрім того, він розкрив план Кремля на 2027 рік щодо виробництва реактивних "Шахедів" і баражувальних боєприпасів.

Згідно з останніми даними, ворог збирається витратити на виготовлення цих видів зброї 12 мільярдів доларів.

"Звісно, це стосується не тільки України і не тільки нас", - попередив Зеленський союзників.

Він також додав, що станом на сьогодні українській ППО вдається успішно знешкоджувати 55% ворожих реактивних "Шахедів".

Також глава держави уточнив, що лише у вересні Росія випустила по нашій країні понад 2730 таких дронів.

На переконання Зеленського, усі дії російського диктатора Володимира Путіна вказують на те, що він не збирається завершувати війну.