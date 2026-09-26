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Россия планирует расширить войну на другие страны, - Зеленский

21:39 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Россия планирует расширить войну на другие страны, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Существует высокая вероятность, что Россия все же попытается вывести войну за пределы Украины.

С таким предупреждением выступил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"У многих разведок есть информация, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие государства, возможно, другие регионы", - рассказал Зеленский.

Он не уточнил, какие страны могут стать новыми целями для Москвы, однако призвал союзников совместно строить защиту, а также вместе защищаться превентивно.

"И именно поэтому мы говорим с партнерами о более серьезных санкциях", - отметил украинский президент.

Кроме того, он раскрыл план Кремля на 2027 год по производству реактивных "Шахедов" и баражирующих боеприпасов.

Согласно последним данным, враг собирается потратить на изготовление этих видов оружия 12 миллиардов долларов.

"Конечно, это касается не только Украины и не только нас", - предупредил Зеленский союзников.

Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день украинской ПВО удается успешно обезвреживать 55% вражеских реактивных "Шахедов".

Также глава государства уточнил, что только в сентябре Россия выпустила по нашей стране более 2730 таких дронов.

По мнению Зеленского, все действия российского диктатора Владимира Путина указывают на то, что он не собирается завершать войну.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский призвал президента США Дональда Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ.

На фоне последних событий глава Белого дома признался, что на самом деле недавно обсуждал с Зеленским и Путиным.

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