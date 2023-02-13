Росія планує продавати понад 80% нафти до країн, які не ввели проти неї санкції

Він додав, що в ці країни також надходитиме 75% російських нафтопродуктів, і що Москва продовжує шукати нові ринки збуту.

Росія збільшила продаж зі знижкою до Китаю та Індії, зокрема, після того, як вона постраждала від західних санкцій та цінової стелі G7, покликаної обмежити її здатність фінансувати війну в Україні за рахунок доходів від нафти.

Новак також попередив про невизначеність на світових ринках нафти, заявивши, що західні країни з групи ОЕСР, до якої входять США, Канада та Норвегія, можуть відкрити свої стратегічні запаси нафти.