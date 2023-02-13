Россия планирует продавать более 80% нефти в страны, которые не ввели против нее санкции

Он добавил, что в эти страны также будет поступать 75% российских нефтепродуктов, и что Москва продолжает искать новые рынки сбыта.

Россия увеличила продажи со скидкой в Китай и Индию, в частности, после того, как она пострадала от западных санкций и ценового потолка G7, призванного ограничить ее способность финансировать войну в Украине за счет доходов от нефти.

Новак также предупредил о неопределенности на мировых рынках нефти, заявив, что западные страны из группы ОЭСР, в которую входят США, Канада и Норвегия, могут высвободить свои стратегические запасы нефти.