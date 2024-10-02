Путін узаконив амністію всіх підсудних, які пішли на війну
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які проходять військову службу. Напередодні повідомлялось, що РФ може відправити підсудних на війну в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-новини.
Як пише видання, закон доповнює положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Російської Федерації. Зокрема, він наказує звільняти від кримінальної відповідальності на стадії судочинства обвинувачених, які проходять військову службу в період мобілізації або уклали контракт про проходження військової служби.
Окрім цього в законі передбачено поширення аналогічного правового механізму на засуджених, вирок щодо яких було ухвалено, проте він не набув законної сили, зокрема й на стадії апеляційного провадження у кримінальній справі.
Що передувало
Напередодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що російська влада може відправити на війну в Україну близько 20 тисяч підсудних, які перебувають у слідчих ізоляторах.
Однак рішення відправляти на СВО підсудних свідчить про те, що виснажується приплив ув'язнених, він уже не такий, як раніше.
Росія використовує ув'язнених для війни проти України
Росія вербує ув'язнених з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після смерті Пригожина цим зайнялася Росгвардія, вербуючи колишніх вагнерівців.
Міноборони РФ також залучає жінок із в'язниць як штурмовиків і снайперів. Нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти для війни проти України.
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