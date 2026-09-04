Росія планує довести частку реактивних дронів в обстрілах до 80%, - джерела

Серія фактично безперервних нальотів реактивних дронів у комбінації з традиційними бензиновими "Шахедами" триває з 27 серпня. Того дня під час нічного обстрілу з 258 ударних БПЛА близько третини становили саме реактивні дрони.

Удень із приблизно 140 безпілотників понад 100 виявилися реактивними, причому більшість із них ворог спрямував у бік столиці.

У наступні дні ця тенденція збереглася. Зокрема, 1 вересня вдень реактивними виявилися 72 із 99 запущених безпілотників, а протягом 2-4 вересня Повітряні сили оцінювали їхню частку приблизно у половину від усіх застосованих "Шахедів".

Співвідношення не є сталим і в окремих денних хвилях частка реактивних безпілотників перевищувала дві третини.

Плани щодо нарощування виробництва

Російські окупанти мають намір суттєво розширити використання реактивних дронів. За даними джерел, до листопада за рахунок нарощування потужностей ворог планує довести частку реактивних дронів під час атак орієнтовно до 80%.

На традиційні бензинові "Шахеди" припадатиме лише близько 20% від загальної кількості запусків.