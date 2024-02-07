Росія з півдня запустила "Шахеди". Де попереджають про небезпеку

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних безпілотників", - повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, "Шахеди" рухаються північно-західним курсом.

Оновлено о 21:07.

Ворожі безпілотники помічено у Кіровоградській області. Попередньо, вони рухаються через Устинівський район в північно-західному напрямку.

Відповідно до того, у якому напрямку будуть рухатись безпілотники - сигнал повітряної тривоги може поширюватись. Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та пройти в укриття у разі небезпеки.

Де оголошено тривогу

Обстріл України 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Для цього ворог застосовував ракети та дрони-камікадзе.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, всього ворог запустив 64 ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

У Києві внаслідок удару постраждали щонайменше 40 людей. Також відомо про чотирьох загиблих.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.