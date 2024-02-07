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Россия с юга запустила "Шахеды". Где предупреждают об опасности

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В части регионов Украины вечером среды, 7 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Херсонская, Николаевская области - угроза применения ударных беспилотников", - сообщили Воздушные силы.

По предварительным данным, "Шахеды" двигаются по северо-западному курсу.

Обновлено в 21:07.

Вражеские беспилотники замечены в Кировоградской области. Предварительно, они движутся через Устиновский район в северо-западном направлении.

Согласно тому, в каком направлении будут двигаться беспилотники - сигнал воздушной тревоги может распространяться. Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие в случае опасности.

Где объявлена тревога

Обстрел Украины 7 февраля

Напомним, сегодня, 7 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для этого враг применял ракеты и дроны-камикадзе.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего враг запустил 64 ракеты и дроны.

Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

В Киеве в результате удара пострадали не менее 40 человек. Также известно о четырех погибших.

Более подробно о последствиях – в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныВоздушная тревогаАтака дронов