Росія одночасно з балістикою атакує Україну дронами: де загроза обстрілу

Російська армія ввечері п'ятниці, 18 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Як повідомили Повітряні сили, близько 19:40 у повітряному просторі України було зафіксовано декілька ударних дронів. Ворожі безпілотники рухались через Сумську область у напрямку Чернігівської та тримали південно-західний.
Варто зауважити, що за деякий час до запуску "Шахедів" росіяни атакували Україну балістикою - тоді місцеві повідомляли про вибух біля Полтави, а Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Полтавщини.
Оновлено о 20:35
Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістичного удару. Водночас загроза від "Шахедів" триває.
Оновлено о 20:25
Повітряні сили повідомили, що російські "Шахеди" рухаються у напрямку у Чернігова.
Оновлено о 20:15
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі пролунала серія вибухів.
Він закликав місцевих перебувати в укритті.
Водночас міський голова Конотопу Артем Семенихін повідомив, що у місті працює ППО по ворожих дронах.
Оновлено о 20:10
Повітряні сили повідомили про ще одну швидкісну ціль з півдня у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Місцеві повідомляють про повторні вибухи у Дніпрі.
Оновлено о 20:00
Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару з півдня. Зокрема, росіяни запустили швидкісну ціль з території окупованого Криму у напрямку Запоріжжя.
Про вибух повідомлялось у Дніпрі.
О 19:40 попереджалось про швидкісну ціль у напрямку Павлограду, що на Дніпровщині.
Також станом на 19:54 для України триває загроза як від дронів, так і від балістики. При цьому Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили швидкісну ціль з території окупованого Криму, вона рухалась у напрямку міста Запоріжжя.
Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони
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