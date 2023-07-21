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Росія після погроз топити кораблі відпрацювала удари ракетами у Чорному морі

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П'ятниця 21 липня 2023 10:21
Росія після погроз топити кораблі відпрацювала удари ракетами у Чорному морі Фото: РФ відпрацювала удари ракетами у Чорному морі (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Росія провела навчання у Чорному морі та заявила, що відпрацювала удари ракетами. Цьому передували погрози топити кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

Росіяни стверджують, що кораблі та авіація провели навчання з ізоляції району у Чорному морі, який закритий для судноплавства.

За даними Міноборони РФ, кораблі відпрацювали затримання судна-нарушника. Також російський флот відпрацював ракетні удари у Чорному морі.

"Відповідно до плану бойової підготовки сил Чорноморського флоту екіпаж ракетного катера "Івановець" виконав бойові стрілянини протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в полігоні бойової підготовки у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Погрози Росії

Нагадаємо, на початку тижня Росія оголосила, що вийшла з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог.

Після цього Міноборони РФ заявило, що буде топити судна, які будуть йти до українських портів. При цьому країни, чиї кораблі будуть йти до України, у Москві будуть вважати залученими до війни.

Вчора Україна відповіла на погрози Росії та заявила, що з 20 липня у районах Північно-східної частини Чорного моря судноплавство заборонене як небезпечне.

Міноборони України попередило, що судна, які йтимуть до портів РФ або портів на окупованій території, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

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