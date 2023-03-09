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Росія пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном, - Пентагон

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном, у тому числі щодо ракет та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Ми особливо стурбовані зростаючим стратегічним партнерством Ірану з Росією", - сказав Остін.

За його словами, така співпраця включає застосування іранських безпілотників на території України.

"За останній рік військова співпраця Росії з Іраном поглибилася. Це представляє серйозні виклики для цього регіону. Іран отримує важливий бойовий досвід в Україні, який буде передано підконтрольним Тегерану силам на Близькому Сході", - сказав міністр оборони.

Остін додав, що Росія запропонувала Ірану безпрецедентну військову співпрацю, у тому числі щодо ракет і ППО.

Нагадаємо, що Іран таємно поставив Росії велику кількість куль, ракет і мінометних снарядів для війни проти України.

Росія могла укласти таємну угоду з Іраном щодо поставок збагаченого урану для незаконної збройової програми Тегерана.

Росія поки вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану. Все це через побоювання Москви, що союзники у відповідь передадуть Україні далекобійні ATACMS з радіусом дії 300 км.

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