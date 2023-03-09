RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, - Пентагон

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

"Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", - сказал Остин.

По его словам, такое сотрудничество включает в себя применение иранских беспилотников на территории Украины.

"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось. Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке", - сказал министр обороны.

Остин добавил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе в отношении ракет и ПВО.

Напомним, что Иран тайно поставил России большое количество пуль, ракет и минометных снарядов для войны против Украины.

Россия могла заключить тайное соглашение с Ираном по поставкам обогащенного урана для незаконной оружейной программы Тегерана.

Россия пока сомневается с покупкой баллистических ракет у Ирана. Все это из-за опасений Москвы, что ответные союзники передадут Украине дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИран