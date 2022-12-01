Росія підтвердила новий обмін полоненими з Україною

За інформацією відомства, внаслідок обміну полоненими на територію РФ повернулися 50 російських солдатів. Їх хочуть доставити до Москви "для проходження лікування та реабілітації".

При цьому в Міноборони РФ не назвали кількість українських військовослужбовців, на яких обміняли своїх солдатів.

Варто зауважити, що українська сторона поки що не підтвердила інформацію про обмін полоненими.