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Росія підтвердила новий обмін полоненими з Україною

Ілюстративне фото: Росія підтвердила новий обмін полоненими з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

За інформацією відомства, внаслідок обміну полоненими на територію РФ повернулися 50 російських солдатів. Їх хочуть доставити до Москви "для проходження лікування та реабілітації".

При цьому в Міноборони РФ не назвали кількість українських військовослужбовців, на яких обміняли своїх солдатів.

Варто зауважити, що українська сторона поки що не підтвердила інформацію про обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше про новий обмін полоненими вже заявляв гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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