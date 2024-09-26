Росія підняла Ту-22м3 в повітря: є загроза пусків ракет Х-22

Російська Федерація підняла у небо два літаки Ту-22М3. Українців попередили про можливу загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

"Два борти Ту-22м3 в повітрі. Існує загроза пусків ракет Х-22", - повідомили у Повітряних силах.

Варто зауважити, що наразі у південних та східних областях оголошено сигнал тривоги.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де наразі оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні вранці в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Під час першої тривоги в Києві було чути вибух, однак згодом у КМВА спростували цю інформацію.

Також росіяни запустили ракети на місто Старокостянтинів Хмельницької області

Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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