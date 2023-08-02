Росія підняла в повітря бомбардувальники: прямують до району пусків ракет

Як зазначають у ПС, стратегічні бомбардувальники злетіли з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.

"(Літаки - ред.) продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 22:30", - сказано в повідомленні.

У Повітряних силах обіцяють додатково попередити українців у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет.

Атаки росіян

Нагадаємо, останні кілька тижнів російські окупанти посилено обстрілюють територію України. Для атак вони використовують дрони-камікадзе та ракети.

Наприклад, останній масований удар ракетами по Україні відбувався 26 липня. Тоді окупанти випустили 36 ракет за вечір, 33 з яких вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони.

Також під час атаки окупанти використовували й гіперзвукові ракети "Кинжал".

Останній удар ворога відбувався сьогодні, 2 серпня, уночі. Росіяни атакували Одеську область та Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".