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Росія підняла в повітря бомбардувальники: прямують до району пусків ракет

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Середа 02 серпня 2023 21:23
Росія підняла в повітря бомбардувальники: прямують до району пусків ракет Ілюстративне фото: Росія підняла у повітря бомбардувальники (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна зафіксувала зліт чотирьох російських бомбардувальників Ту-95МС. Вони прямують у район пусків ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначають у ПС, стратегічні бомбардувальники злетіли з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.

"(Літаки - ред.) продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 22:30", - сказано в повідомленні.

У Повітряних силах обіцяють додатково попередити українців у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет.

Атаки росіян

Нагадаємо, останні кілька тижнів російські окупанти посилено обстрілюють територію України. Для атак вони використовують дрони-камікадзе та ракети.

Наприклад, останній масований удар ракетами по Україні відбувався 26 липня. Тоді окупанти випустили 36 ракет за вечір, 33 з яких вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони.

Також під час атаки окупанти використовували й гіперзвукові ракети "Кинжал".

Останній удар ворога відбувався сьогодні, 2 серпня, уночі. Росіяни атакували Одеську область та Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

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