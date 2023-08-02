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Россия подняла в воздух бомбардировщики: направляются в район пусков ракет

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Среда 02 августа 2023 21:23
Россия подняла в воздух бомбардировщики: направляются в район пусков ракет Иллюстративное фото: Россия подняла в воздух бомбардировщики (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина зафиксировала взлет четырех российских бомбардировщиков Ту-95МС. Они направляются в район пусков ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают в ВС, стратегические бомбардировщики взлетели из аэродрома "Оленья", который находится в Мурманской области.

"(Самолеты - ред.) продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет - 22:30", - сказано в сообщении.

В Воздушных силах обещают дополнительно предупредить украинцев в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет.

Атаки россиян

Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для атак они используют дроны-камикадзе и ракеты.

К примеру, последний массированный удар ракетами по Украине происходил 26 июля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет за вечер, 33 из которых удалось сбить нашим силам противовоздушной обороны.

Также во время атаки оккупанты использовали и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Последний удар врага происходил сегодня, 2 августа, ночью. Россияне атаковали Одесскую область и Киев при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

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