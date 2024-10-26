UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росія підняла у небо два борти Ту-95

Фото: російські літаки Ту-95 (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на суботу, 26 жовтня, Російська Федерація підняла у небо 2 борти літаків Ту-95. Вони летять у напрямку Каспія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! В повітряному просторі рф 2 борта Ту-95. Прямують в район Каспія. Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні о 01:46.

Водночас зазначимо, що у низці регіонів України досі продовжується тривога, яка пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА росіян. Зокрема, карта повітряних тривог станом на 01:58 має такий вигляд.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні