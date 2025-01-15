Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - ПС

Нагадаємо, що про загрозу обстрілу може ще свідчити і те, що вчора Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Зранку військові фіксували 4 судна із загальним залпом до 28 ракет. Зазвичай, коли спостерігається збільшення носіїв "Калібрів" і злітають бомбардувальники Ту-95МС - в цей період Росія масовано обстрілює Україну.

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