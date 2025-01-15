UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - ПС

Фото: українців закликали не ігнорувати тривогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 січня Російська Федерація підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У разі, якщо виліт бойовий, існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, Росія)", - йдеться у повідомленні о 02:57.

Військові закликали українців слідкувати за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

 

Де оголосили тривогу

Станом на 03:07 сигнал повітряної тривоги продовжується лише в Донецькій області. Проте зазначимо, що перед цим протягом декількох годин тривога була в різних регіонах, в тому числі в місті Київ, оскільки ворог намагався атакувати українські населені пункти дронами.

Нагадаємо, що про загрозу обстрілу може ще свідчити і те, що вчора Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Зранку військові фіксували 4 судна із загальним залпом до 28 ракет. Зазвичай, коли спостерігається збільшення носіїв "Калібрів" і злітають бомбардувальники Ту-95МС - в цей період Росія масовано обстрілює Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні