Росія під час атаки обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК: є поранений

Зазначено, що вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

"Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Україна опинилася під масованим ударом росіян. Ворожі війська випустили по країні 69 ракет. Втім, Сили оборони України збили 54 із них.

Додамо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через масований обстріл було пошкоджено кілька об‘єктів генерації та електромереж, наразі складна ситуація у західних областях, Одеському та Київському регіонах. Тож будуть аварійні відключення світла.

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