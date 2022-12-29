UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія під час атаки обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК: є поранений

Фото: Росія під час атаки обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки обстріляли одну з ТЕС ДТЕК. Один працівник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії.

Зазначено, що вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

"Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Україна опинилася під масованим ударом росіян. Ворожі війська випустили по країні 69 ракет. Втім, Сили оборони України збили 54 із них.

Додамо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через масований обстріл було пошкоджено кілька об‘єктів генерації та електромереж, наразі складна ситуація у західних областях, Одеському та Київському регіонах. Тож будуть аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКСлужба безпеки Україниенергетикиракетный удар