Росія у перші дні війни хотіла знищити ППО та авіацію України, - генерал Забродський

За його словами, у перші дні повномасштабного вторгнення Росія хотіла повністю знищити українську ППО, а за тиждень - залишки авіації. Проте ворогу не вдалося цього зробити.

"У реальності українська ППО вистояла та відчайдушно продовжувала чинити спротив. Недооцінивши рівень її живучості, а також стійкість, відвагу та впертість наших льотчиків і зенітників, ворог зухвало списав її з розрахунків", - зазначив генерал.

Забродський підкреслив, що Росія припустилася помилки, подумавши, що здобула перемогу у небі. Російська авіація перейшла до підтримки сухопутних угруповань.Таким чином українські захисники почали активно збивати російські "надсучасні" літаки Су-34 та Су-35, модернізовані МіГ, а також хвалені пропагандистами ракети "Іскандер" і "Калібри".

"Цей катастрофічний для ворога прорахунок і надав вкрай необхідний для нашої ППО перепочинок та час на перегрупування", - зазначив він.

Генерал заявив, що досвід російських командувачів у Сирій не спрацював в Україні, оскільки наша ППО працювала, а сирійські міста були беззахисними проти ракет. Проте Забродський підкреслив, що ситуація у повітрі нестабільна і може змінитися.

"Треба визнати, досягнутий важкою ціною відносний паритет з ворогом в повітрі є хитким та нестабільним, а ситуація з протидією ракетному терору РФ, на жаль, далека від контрольованої. Перенесення противником повітряних ударів по об’єктах енергопостачання має руйнівні наслідки для мільйонів наших співвітчизників і національної економіки", - додав український генерал.