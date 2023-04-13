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Росія перетворює порт Маріуполя на великий хаб для експорту краденого зерна, - ISRP

Фото: Росія перетворює порт Маріуполя на великий хаб для експорту краденого зерна (usm.media)
Автор: Юлія Бойко

Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна з тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей. Для цього він зносить залізничну станцію та відновлює морський порт. Також цей порт планують використати для ввезення російського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RussiaTheftWatch.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, росіяни планують побудувати в Маріуполі великий залізничний вузол. Для цього демонтують залізничну станцію і прилеглі будинки. Те саме стосується і морського порту: його планують перетворити на військову базу матеріально-технічного постачання, яка для цього буде працювати спільно із залізничною станцією", - пише видання.

Якщо їм вдасться реалізувати ці плани, вони зможуть використати порт для вивезення зерна з окупованих територій у Донецькій області та Запоріжжі, бо Маріупольський морський порт - один із найбільших на узбережжі Азовського моря. Але контрнаступ України зірве ці плани.

Раніше повідомлялося, що росіяни незаконно внесли порти Маріуполь та Бердянськ до Російського реєстру морських портів і розпочали процес внесення ділянки судноплавних шляхів у Херсонській області до "Переліку внутрішніх водних шляхів Російської Федерації".

Також відомо, що росіяни вивозять руду із тимчасово окупованих територій України через Маріупольський морський порт. Продають руду пов'язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії структури, під егідою яких відбувається пограбування.

Нагадаємо, RussiaTheftWatch - проект, створений для виявлення масштабів пограбування Росією українських активів.

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