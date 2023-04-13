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Россия превращает порт Мариуполя в крупный хаб для экспорта ворованного зерна, - ISRP

Фото: Россия превращает порт Мариуполя в крупный хаб для экспорта ворованного зерна (usm.media)
Автор: Юлия Бойко

Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна с временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Для этого он сносит железнодорожную станцию и восстанавливает морской порт. Также этот порт планируют использовать для ввоза российского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RussiaTheftWatch.

"Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, россияне планируют построить в Мариуполе крупный железнодорожный узел. Для этого демонтируют железнодорожную станцию и близлежащие дома. То же самое касается и морского порта: его планируют превратить в военную базу материально-технического снабжения, которая для этого будет работать совместно с железнодорожной станцией", - пишет издание.

Если им удастся реализовать эти планы, они смогут использовать порт для вывоза зерна с оккупированных территорий в Донецкой области и Запорожье, потому что Мариупольский морской порт - один из крупнейших на побережье Азовского моря. Но контрнаступление Украины сорвет эти планы.

Ранее сообщалось, что россияне незаконно внесли порты Мариуполь и Бердянск в Российский реестр морских портов и начали процесс внесения участка судоходных путей в Херсонской области в "Перечень внутренних водных путей Российской Федерации".

Также известно, что россияне вывозят руду с временно оккупированных территорий Украины через Мариупольский морской порт. Продают руду связанные с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России структуры, под эгидой которых происходит разграбление.

Напомним, RussiaTheftWatch - проект, созданный для выявления масштабов разграбления Россией украинских активов.

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